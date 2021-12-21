İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Midyat'ta trafik kazasında yaralanan diyaliz hastası hayatını kaybetti

Mardin’in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada 9 yaralıdan diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada 9 yaralıdan diyaliz hastalarından biri hayatını kaybetti.


Kaza, Midyat ilçesi Acırlı Kavşağında meydana geldi. Diyaliz hastalarını taşıyan A.H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı servis minibüs ile A.Ç idaresindeki 47 AU 744 plakalı pikap çarpıştı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6'sı diyaliz hastası olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 6 diyaliz hastasından Abdulvahap Akyüz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.