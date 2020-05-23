Midyat'ta uyuşturucu operasyonu

Mardin'in Midyat ilçesinde sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahıs üzerinden 8 parça halince 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince sokak torbacılarına yönelik yapılan çalışmada, bir şahsın üzerinden 8 parça halinde 1 kilo 325 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.