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Midyat'ta 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi

Mardin’in Midyat ilçesinde ’Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir’ Projesi hayata geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' Projesi hayata geçirildi.


Cumhuriyet Bulvarı Bahçelievler Mahallesi üzerindeki Hükümet Konağı karşısında yapılan uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Sağlık Müdürü Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay katıldı. Yapılan uygulamada vatandaşlar 'Trafikte her yıl daha iyiye' pankartı taşıdı. Uygulamada araç sürücülerine broşür dağıtılarak yaya geçitlerine dikkat edilmeleri istendi. Uygulama kentin farklı noktalarında gerçekleştirildi.

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