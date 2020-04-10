Midyat'ta yoğun bakım yatak sayısı arttırıldı

Mardin'in Midyat İlçe Devlet Hastanesinde yoğun bakım yatak sayısı 8'den 12'ye çıkarıldı.

Midyat Devlet Hastanesinde 1. basamak yoğun bakım ünitesinin yatak kapasitesi arttırılarak hizmet vermeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca tescil işlemleri tamamlanarak hasta kabulüne başlanmış olan 8 yataklı 2. basamak yoğun bakıma ek olarak açılan 1. basamak yoğun bakım ünitesinde 4 yatak bulunuyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Midyat Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Mehmet Çelik, "Hastanemizin var olan kapasitesini en verimli şekilde değerlendirip kullanıma açıyoruz. Yoğun bakım ünitesini açmaktaki amacımız, hastaların ilçe dışına sevkinin önlenmesi, bu sebeple oluşan zaman ve maddi kayıpların önüne geçilmesi, sevk sırasında oluşabilecek risklerden hastaları korumak ve tedavilerini kendi ikamet yerinde sürdürmelerini sağlamakla beraber, Midyat ve çevre yerleşim yerlerindeki vatandaşlarımıza hizmet için Bakanlığımızın desteği ile hastanemizin kapasitesinin kaliteli ve etkin bir şekilde arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecektir" dedi.