Midyat'ta yüksekokul yerleşkesine 3 bin 500 fidan dikildi

Mardin'in Midyat ilçesinde inşaatı devam eden yüksekokul yerleşkesine 3 bin 500 fidan dikildi.

Midyat'ta yapımı devam eden Artuklu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda öğrence ve vatandaş katıldı. Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir, “Öğrencilerimiz gönüllü olarak bir faaliyet içine girdiler. Kendilerine yardımcı olan Ankara'daki bir bürokrat arkadaşımız Haluk Kurnaz 3 bin 500 fidan gönderdi. Biz de onları ekiyoruz. Biz şu an geleceğe büyük bir adım atmanın, gelecek adına hayırlı bir iş yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Midyat Ziraat Odası Başkanı Mehmet Beşir Evsen ise, “Böyle bir ilim ve irfan yuvası olan üniversitelerimizden bir tanesinin Midyat açılması bize çok memnuniyet veriyor. Çok mutluyuz bundan dolayı bugün de bu Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmalarında çocuklarımızla Midyat halkı ile gençlerimizle yüksekokul müdürümüzle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenleri kutluyorum” diye konuştu.