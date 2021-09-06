Midyat'ta yüz yüze eğitim başladı

Mardin'in Midyat ilçesinde 29 bin 980 öğrenci ve bin 600 öğretmen yüz yüze eğitime başladı.

Kaymakam Ahmet Solmaz, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek 2021-2022 eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi. Fahrettin Önen Caddesi Selahattin Eyyubi Sokağında bulunan Fahrettin Önen İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri ile bir araya gelen Kaymakam Solmaz'a İlçe Milli eğitim müdürü Abdulkadir Altay, İlçe Emniyet Müdürü Mevlut Tüylü, Jandarma Teğmen Emirhan Erşan eşlik etti. Kaymakam Solmaz, "2021-2021 eğitim-öğretim yılı hepimize hayırlı olsun. Temel kurallarımız, sosyal mesafe, hijyen ve maskedir. Herkes kendi malzemesini kullansın. Dikkatli olun sizin sağlığınız çok önemli, biz sizi çok seviyoruz" dedi.