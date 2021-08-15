Midyat'taki tarihi konukevine ziyaretçi akını

Mardin'in Midyat ilçesinde bulunan tarihi konukevi ziyaretçi akınına uğruyor.

Tarihi mekanlarıyla Mardin'in incisi olan Midyat ilçesinde bulunan konukevi yerli yabancı turistleri ağırlamaya devam ediyor. Daha önce birçok diziye ev sahipliği yapan konukevi yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi görüyor. Konuk evine gelen ziyaretçiler terasta Midyat manzarası ile iç içe olurken, avluda sergilenen yöresel reyhani oyununu hayranlıkla seyrediyor.