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Mısır balyası yüklü tır dorsesi alev aldı

MARDİN (İHA) – Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mısır balyası yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

MARDİN (İHA) – Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır balyası yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda dorse kullanılamaz hale geldi.


Olay, Mazıdağı-Derik karayolu Alankuş köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 47 AAU 968 plakalı mısır balyası yüklü tır dorsesi, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aynı şeritte ilerleyen sürücülerin fark ettiği yangın sonrası tır sürücüsü aracı sağa çekerek tırdan indi. Yangına ilk müdahale köylüler tarafından yapılırken, haber ver verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, dorse kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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