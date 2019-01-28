İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mısır tarlasında cephanelik ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yapılan aramada 2 sırt çantasında bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde mısır tarlasında yapılan aramada 2 sırt çantasında bomba yapımında kullanılacak çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Mardin valiliğinden yapılan açıklamada, ele geçirilen patlayıcı maddelerin kontrollü olarak imha edildiği belirtildi. Açıklamada, “Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Kızıltepe ilçesi kırsal Hanyeri Mahallesi'nde yapılan aramalar sonucunda mısır tarlası içerisine saklanmış vaziyette BTÖ mensuplarına ait 2 adet sırt çantası içerisinde; 21.2 kilogram plastik patlayıcı, 9 adet elektrikli fünye, 10 metre infilaklı fitil, 4 adet zaman ayarlı elektronik devre kartı ve 4 adet 9 voltluk pil ve parça etkisi yapmak amacıyla çok sayıda demir bilye ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.