MTDF Başkan Öter: "Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır"

Dün öğle saatlerinde terör örgütü PKK/YPG tarafından Suriye sınırından Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Taşlıca ve Otluk köylerine yapılan havan saldırısı sonucu 2 sivil şehit olmuş, 12 kişi de yaralanmıştı. Şehit yakınları Kızıltepe İpek Mahallesi'ndeki taziye evinde taziyeleri kabul etti. Türkoğlu ailesine başsağlığı dileyen MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, her zaman devletin yanında olduğunu belirterek, "Bu harekat devletimizin beyan ettiği üzere Türkiye'nin geleceği, birliği, beraberliğini korumak adına başlatılan bir harekattır. Her devletin olduğu gibi burada da Türkiye kendi toprak bütünlüğünü korumak için bu harekata başlamıştır” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin başına gelebilecek terör tehditlerini yok etmek için çalışma başlattığını aktaran Öter, "Biz bölgenin sıfır noktasındayız. En çok bu bölge etkilenecek. İlerde Irak gibi bir durum meydana gelirse, biliyorsunuz Irak'ı üçe böldüler. İleride Türkiye'nin başına bir bela gelecekse bunun önlemini almak için her büyük devlet gibi Türkiye de kendi önlemini alacak. Her ülke kendi geleceğini korumak için bekasının gereğini yapmak ne ise Türkiye de bununla ilgili çalışmalar yapıyor. Biz her konuda devletimizin yanındayız. Ama ölümler canımızı yakıyor. Bütün ölümlere karşıyız fakat devletimizin, ülkemizin, birliğimizin yanındayız her zaman" diye konuştu.