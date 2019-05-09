MTDF Başkanı Öter'den Kent A.Ş.'deki taciz iddiası açıklaması

Ş. müdürü ile ilgili iddia edilen taciz olayının araştırılması ve gereğinin yapılmasını istedi.

MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, bazı sosyal medya ve basın yayın organlarında yayımlanan Mardin Kent A.Ş. müdürü olan şahsın, iş başvurusunda bulunan kadını işe alma karşılığında taciz ve fuhşa zorladığı anların ses kaydı iddiaları ile ilgili gereğinin yapılması için çağrıda bulunduklarını söyledi. Öter, "Taciz iddiasında adı geçen kişinin polis olması çok üzücü. Çünkü kahraman polis teşkilatımız insanlarımızın canı, malı ve namusunu korumak için gece, gündüz demeden fedakarca çalışmakta, gerektiğinde çekinmeden canını feda etmektedir. Dinlerin ve dillerin kenti olan Mardin'imizin bu tür çirkin, kabullenemeyecek olaylarla anılması kentimize büyük zarar verir. Bu skandal taciz olayı ile ilgili Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'müzce yapılan açıklamada taciz skandalının 31 Mart'tan sonra meydana geldiği şeklindedir. Hangi tarihte taciz skandalı meydanı gelmişse gelsin, Mardin'e yakışmayan bu taciz iddiasının açığa çıkarılarak suçlu ve suçluların biran önce hukuk karşısında hesap vermelerini bekliyoruz" dedi.