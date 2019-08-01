MTDF Başkanı Öter'den MARSU'daki taciz iddiası açıklaması

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki taciz iddialarına sert tepki gösterdi.

MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz aylarda Kent AŞ müdürünün taciz iddiasının ardından MARSU Genel Müdür Yardımcısının da iş için başvuran kadını taciz ettiği iddiasıyla birlikte meydana gelen her iki taciz olayının Mardin için yüz karası olduğunu söyledi. Dinlerin ve dillerin kenti, medeniyetler diyarı olan Mardin'e ahlaksız taciz iddialarıyla leke sürmeye kimsenin hakkı olmadığını vurgulayan Öter, “Bundan yaklaşık üç ay önce Mardin Büyükşehir Belediyesi Kent AŞ'ye iş başvurusunda bulunan kadına sözlü tacizde bulunduğu iddiaları üzerine Müdür E.U. hakkında yasal süreç başlatılmıştı. Bu günde ulusal ve yerel basında yer alan haberlere göre MARSU Müdür Yardımcısı A.D. iş başvurusunda bulunan bir kadına yönelik sözlü taciz iddiaları üzerine gözaltına alınmış. Her iki taciz iddiaları Mardin için yüz karasıdır. Dinlerin ve dillerin kenti, medeniyetler diyarı olan şehrimize ahlaksız taciz iddialarıyla leke sürmeye kimsenin hakkı yoktur. Örf, adet ve geleneklerimizde kardeşçe yaşamak sevgiyle kucaklaşmak, din, dil, ırk ve cinsiyet ayırt etmeden yaşamak varken, bu olanlar maalesef bizleri derinden yaralamaktadır. İnsanlar bir lokma ekmek peşinden iş arayacak. Lakin hak etmedikleri makamlara gelmiş bazı ahlaksız kişiler bunu suistimal ederek sözlü tacizde bulunacak. Bu kabul edilemez İddia aşamasında olduğu, idari ve yasal süreç devam ettiği için, Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak söylenmesi gereken söz ve gösterilmesi gereken asıl tepkimizi şimdilik ortaya koymuyoruz. Umarım bu ahlaksız iddialar gerçek çıkmaz aksi halde Mardin'imize bu kara lekeleri sürenlere ve onları bu konumlara getirenlere demokratik tepkimizi göstereceğimizi herkes görecektir" dedi.