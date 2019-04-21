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MTDF Başkanı Öter'den Sri Lanka'daki saldırıya kınama

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Sri Lanka’da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadı.

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Sri Lanka'da meydana gelen terör saldırılarını şiddetle kınadı.


MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Sri Lanka'da kilise ve otellerde meydana gelen terör saldırısını kınadı. Öter, "Masum insanları hedef alan her türlü terör saldırılarını her zaman şiddetle kınadığımız gibi, bu pazar günü Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde meydana gelen terör saldırısını da MTDF olarak şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Terörün dini, ırkı olamaz. Kimden gelirse, kime yönelirse tüm dünya insanları terörü kınaması, lanetlemesi, karşı durması gerek bu herkes için insani ve vicdani bir görev ve sorumluluktur. Bir süre önce Yeni Zelanda'da camide meydana gelen terör saldırısında katledilen 50 Müslüman dindaşlarımız için his ettiğimiz acının aynısını, bu pazar günü Sri Lanka'da kiliselerde ve otellerde meydana gelen katliamda hayatlarını kayıp eden insanlar içinde aynı acıyı his ediyoruz” dedi.

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