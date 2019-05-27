MTDF, belediyelerin karar alma sürecine katılma talebinde bulundu

MTDF Başkanı Şerif Öter, Mardin Büyükşehir ve 10 ilçenin belediye başkanlıklarına resmi dilekçe ile başvuruda bulunduklarını söyledi. Öter, demokratik sistemin temel kurumlarından olan sivil toplum örgütlerinin Avrupa'da başta belediyeler olmak üzere kamuya hizmetle yükümlü olan tüm kurumların karar alma sürecine, bilgilenme, şeffaflık adına katılım ve katkı sağladığını söyledi. STK'ların amacının, baskı mekanizması yoluyla üyelerinin çıkarlarını, haklarını ve menfaatlerini korumak, daha geniş bir siyasal platformda bu menfaatlerin savunulmasını sağlamak olduğunu kaydeden Öter, "Etkin bir sivil toplum sayesinde bireyler sadece seçimlerde oy veren tekil seçmen kimliğinden sıyrılıp sivil toplumun örgütlü bir üyesi haline gelir. En önemlisi de, STK'lar vatandaşlık kültürünün kazanılmasında etkili olurlar. Batıda sosyal devletin uzun dönemde bütün vaatlerini yerine getiremeyeceği, kamusal alanda sosyal devlet ve siyasi partilerin boşalttığı alanı doldurmak gibi bir zorunluluk ortaya çıktı. Bu zorunluluk Batı toplumlarında sivil toplum kuruluşlarına önem verilmesini sağladı ve bunlara karşı yönelen dikkati çoğalttı. Bu gelişmeler neticesinde özellikle sivil toplum kuruluşlarının sayıları, çalışma alanları ve işlevleri hızla yayıldı ve genişledi, sivil toplum kuruluşlarına verilen önem arttı. Belediye başkan ve meclis üyelerimiz demokratik sistemin marifetiyle seçiliyor ve işbaşına geliyorlar, bizler de 60 dernek bileşeni bulunan demokratik sistemin bir parçası olan Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu olarak Mardin Büyükşehir, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat, Ömerli, Mazıdağı, Derik, Yeşilli, Savur ve Dargeçit belediyelerimize 27 Mayıs 2019 tarih ve 2019/003 sayılı resmi yazı ile başvuruda bulunduk. Bu talebimizin amacı belediyelerimizin halka karşı şeffaflık anlayışlarına katkı ve destek sunmakla birlikte, demokratik kitle örgütleri olarak halkımıza karşı görevimizi yapmak istiyoruz. Bu demokratik hak ve talebimizle ilgili belediyelerimizden gelecek olumlu veya olumsuz her türlü yaklaşım ve faaliyetleri gerek kurumsal sosyal medya sayfalarımızda gerek basın aracılığıyla objektif ve yansız bir şekilde bilgilendirme yapılacaktır” dedi.