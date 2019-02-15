MTDF, çevre yolu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek istedi

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF), Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a yazılı dilekçe ile başvuru yaparak çevre yolunun yapılması isin destek istedi.

MTDF Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, 250 bin nüfusa sahip 45 ilden büyük Kızıltepe ilçesine çevre yolu kazandırılması için bir açıklama yaptı. Öter, “İlçemiz uluslararası ve bir çok doğu illerimizin ulaşım güzergahında bulunuyor olması münasebetiyle, büyük bir kısmı ağır tonajlı olmak üzere günlük binlerce araç Kızıltepe ilçemizin ortasından geçen tarihi ipek yolunu kullanmaktadır. Yoğun araç trafiği ilçe halkımızı ulaşım ve oluşan çevre kirliliğinin yanı sıra yılda onlarca insanımızın kazalar sonucu ölümüne ve sakat kalmalarına sebep olmaktadır” dedi.

Öter, Kızıltepe ilçesinin en önemli, birinci sırada yaşamsal sorunu olan çevre yolunun yapılması için son birkaç yıldır yapılan girişimlerin netice vermemesi üzerine; federasyon olarak geçen sene çevre yolu için başlatılan imza kampanyasına dikkat çekerek “Kızıltepe halkı imza kampanyasına yoğun ilgi gösterdi. Toplanan 92 bin 897 adet imza Cumhurbaşkanımıza ve TBMM'nde temsil edilen siyasi partilere gönderdik ve konuyla ilgili yardım talebinde bulunduk. Karayolları Diyarbakır 9. Bölge Müdürlüğü tarafından bize cevaben bir buçuk satırla, Kızıltepe çevre yolu ile ilgili projenin mevcut olduğu şeklinde geldi. Böylesine hayati derecede zaruret haline gelmiş Kızıltepe çevre yolu ile ilgili yetkililerin temenni ve oyalama yaklaşımı Kızıltepe insanımızın önemsenmeme algısını oluşturmaktadır. Çünkü böylesine araç yoğunluğunun olduğu her yerde en az bir ve daha fazla çevre yolları yapılmıştır. Konunun önem ve aciliyetine binaen federasyon olarak bir kez daha Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne yazı yazarak mevcut denilen projenin neden uygulamaya geçilmediği? Ayrıca bir kez daha Cumhurbaşkanımıza yazıp, yardım istedik. Gelişmeleri ilçe halkımızla paylaşacağız, 31 Mart yerel seçimlerinden hangi siyasi parti belediyeyi kazanırsa onlardan en öncelikli talebimiz çevre yolunun yapılması olacaktır. Olumsuzluk durumunda ilgili kurum ve sorumlulara karşı sivil toplum olarak halkımızla birlikte hukuk çerçevesinde her türlü demokratik tepkimizi ortaya koyacağımızı ve baskı oluşturacağımızı buradan ilan ediyoruz" şeklinde konuştu.