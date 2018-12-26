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Muhtaç aile için seferber oldular

Midyat Genç İşadamları ve Gönüllüleri Derneği (MİGFİAD) Başkanı Zeki Çiçek ve yönetim kurulu, ilçede bulunan muhtaç aile için seferber oldu.

Midyat Genç İşadamları ve Gönüllüleri Derneği (MİGİAD) Başkanı Zeki Çiçek ve yönetim kurulu, ilçede bulunan muhtaç aile için seferber oldu.


Seyitler Mahallesi'nde bulunan Akman ailesi için gıda ve giyim malzemesi hazırlayan dernek yöneticileri, daha sonra Kaymakam Hüseyin Tekin'i ziyaret etti. Kaymakam Tekin'in de desteğini alan yöneticiler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek, Akman ailesinin çocukları için de kırtasiye desteği aldı. Dernek Başkanı Çiçek, “Muhtaç ailemiz için gıda ve giyim ihtiyacını karşıladık, her anlamda muhtaç vatandaşların derdine derman olan kaymakamımız Hüseyin Tekin'in de desteği ile ailenin birçok ihtiyacı giderilmiş oldu. Bu anlamda kaymakamımıza da çok teşekkür ederim” dedi.


Dernek Yönetiminde bulunan İşadamları Beytullah Ayas, Salih Kılıç, Hasan Ağırman, Veysel Erol, Vedat İçöz ve Kudbettin Ağırman ziyaretin ardından aileye yardımları teslim etti.

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