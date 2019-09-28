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Namı ülke sınırlarını aşan Mardinli kuaförden anlamlı klip

Namını Mardin’den ülke sınırları dışına taşıyan kuaför Yusuf Aydın, şimdi de hünerlerini kentin tarihi bir konağında sergiledi.

Namını Mardin'den ülke sınırları dışına taşıyan kuaför Yusuf Aydın, şimdi de hünerlerini kentin tarihi bir konağında sergiledi. Yusuf Aydın tarihi konakta damat tıraşı yaptı, ardından gelin ve damat yöresel Reyhani oyunu oynadı.


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki kuaför Yusuf Aydın, ününü ülke sınırlarına taşıyarak bir ilke imza atmıştı. Ukrayna'nın Kiew şehrinde 15 Nisan'da 17 ülkeden yüzlerce kuaförün katılımıyla en iyi saç tasarımı ve en iyi kareografi yarışması düzenlendi. Yusuf Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 kişilik Euro Cup Turkey Ekibi, yarışma sonunda en iyi saç tasarımı, en iyi kareografi ve bireyselde de dünya 3'üncüsü oldu. Aydın şimdi de Mardin'in tarihine katkı sunmak için kendisinin de oynadığı bir klip hazırlattı. Klipte Yusuf Aydın Midyat Konuk Evinde birinin damat tıraşını yapıyor. Ardından damat ve gelin Mardin'in yöresel Reyhani oyununu oynuyor.


Türkiye'de önemli saç tasarımcılarından eğitim alan Yusuf Aydın, “Sanatımızı ve tarihi yöremizle birleştirmek için çektik tarihi bir konakta damadı tıraş ettik. Tıraştan sonra damat ve gelin Reyhani oyununu oynadılar” dedi.


Yusuf Aydın'ın yanında çalışan Cemil Altun, Aydın'ın 15 yıldır kuaförlük yaptığını anlattı. Altın, Yusuf Aydın'ın mesleğine aşık olduğunu ve tarihi sevdiğini söyledi.

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