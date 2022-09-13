İhlas Haber Ajansı

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Narkotik ekipleri gümrük kaçağı 81 adet cep telefonu ile 760 adet kulaklık ele geçirdi

Mardin’in Midyat ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 81 adet cep telefonu ile 760 adet kulaklık ele geçirildi.

Mardin'in Midyat ilçesinde, narkotik ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı 81 adet cep telefonu ile 760 adet kulaklık ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma başlatan Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, gümrük kaçağı cep telefonu getireceği tespit edilen, M.T. isimli şahsın kullanmış olduğu araç durdurularak arama yapıldı. Aramada 81 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 760 adet gümrük kaçağı kulaklık ele geçirildi. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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