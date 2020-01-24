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Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Mardin’in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Mardin'in Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı ekipler uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.


Batman yolu üzeri yol kontrol noktasında durumundan şüphelenilerek durdurup içinde arama yapılan araçta 490 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

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