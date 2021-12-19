Narkotik komiseri Fatih Tekeli: “2021 AB raporuna göre suç şebekelerinin yüzde 38'i uyuşturucu ticareti ile ilişkili”

Mardin'in Midyat ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında denetimli serbestlik semineri düzenlendi. Seminerde sunulan raporlarda, 2021 Avrupa Birliği (AB) ağır organize suç eğilimler ve gelişmeler tehdit analizi raporuna göre suç şebekelerinin yüzde 38'inin uyuşturucu ticareti ile ilişkili olduğu ortaya çıktı.

Midyat Milli İrade İlk ve Ortaokulu konferans salonunda Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu (BMYK), “Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği” başlatılmış olup, Adalet Bakanlığı tarafından denetimli serbestlik müdürlüğünde görevli personele ve denetimli serbestlik yükümlülerine "Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları" konularında alanında uzman kişiler ve kurumlar işbirliğinde seminer verildi. Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun başkanlığındaki bağımlılık sürecine ilişkin tüm uygulama aşamalarının bütüncül bir yaklaşımla katılımcılara aktarıldı. Konferansta sunulan raporlarda, 2017 yılında yayınlanan Uluslararası Suç ve Gelişen Dünya raporuna göre 2014 yılında esrar, kokain, opiyatlar ve amfetamin tipi başlıca uyuşturucuların küresel perakende piyasasının 426 ile 652 milyar ABD doları olduğu tahmin edildiği paylaşıldı. 2021 AB Ağır ve Organize Suç eğilimler ve gelişmeler tehdit analizi raporuna göre ise suç şebekelerinin yüzde 38'inin uyuşturucu ticareti ile ilişkili olduğu belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, uyuşturucu madde bağımlılığının, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun olarak varlığını sürdürdüğünü söyledi. Uyuşturucunun, kişinin ailesine, içinde bulunduğu çevreye ve toplumun tamamına yansıyan sosyal, hukuki ve ekonomik zararları da beraberinde getirdiğini hatırlatan Olgun, “Başsavcılığımızca 2020-2021 yıllarında uyuşturucu madde ticaretinden toplam 153 kişi hakkında soruşturma yürütülmüş, bunların 109'u hakkında 10 ila 30 yıl arasında değişen süreli hapis cezalarıyla cezalandırılmaları talebiyle Ağır Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Yaptığımız çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini vurgulamak istiyorum. Sizlerden görev yaptığınız alanlarda, okullarda, okul çevrelerinde, mahallelerinizde gözlemlediğiniz şüpheli kişi ve olayları, madde bağımlılığı olan bu anlamda desteğe ihtiyacı bulunan kişileri bizlere ve kolluk birimlerine özellikle bildirmenizi, ihbar edersek çocuğumuzun başına bir şey gelir mi, sicili kirlenir mi, hapse atılır mı? Kendi bırakır diye düşünen aileleri de süreç hakkında bilgilendirerek bizlere, kolluk ve sağlık birimlerine yönlendirmenizi bekliyorum" dedi.

“Türkiye'de uyuşturucu, PKK/KCK/PYD ilişkili”

Narkotik komiseri Fatih Tekeli, 2019 yılında Midyat ilçe emniyet bünyesinde narkotik suçlarla mücadele grup amirliği olarak faaliyet göstermeye başladıklarını ifade etti. Birçok suç örgütü uyuşturucu madde suçlarını işlemekte veya organizasyonlarında araç olarak kullanmakta olduğunu kaydeden Tekeli, “Yasa dışı uyuşturucu ticareti her türlü suç örgütü için önemli bir finans kaynağıdır. 2017 yılında yayınlanan uluslararası suç ve gelişen dünya raporuna göre 2014 yılında esrar, kokain, opiyatlar ve amfetamin tipi başlıca uyuşturucuların küresel perakende piyasasının 426 ile 652 milyar ABD doları olduğu tahmin edilmektedir. 2021 AB ağır ve organize suç eğilimler ve gelişmeler tehdit analizi raporuna göre suç şebekelerinin yüzde 38'i uyuşturucu ticareti ile ilişkilidir Ülkemizde uyuşturucu madde kaçakçılığını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalar ve gerçekleştirilen yakalamalar, PKK/KCK/ PYD terör örgütünün uyuşturucu ile yakından ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Yine terörle mücadele birimleri tarafından PKK/KCK/ PYD terör örgütü hedeflerine yapılan birçok operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiği görülmektedir” diye konuştu.

2021 yılı içerisinde toplam, 19 okul ve 174 anneye ve anne adayına en iyi narkotik polisi anne projesi kapsamında eğitim verildiğini dile getiren Tekeli, “İlçemizde buluna emniyet kontrol noktalarında, uyuşturucu madde satışının gerçekleşebileceği sokaklarda, okul önlerinde, çeşitli kahvehane internet kafelerde araç, şahıslar üzerinde sık sık denetimler sürdürülmektedir" şeklinde konuştu.

Seminere, savcılar, psikiyatristler, hekimler, polisler Yeşilay Cemiyeti katıldı. Seminer, soru cevap şeklinde devam etti. Seminer sonunda hekimlere takdir belgesi verildi.