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Nesli tükenmekte olan 'balaban kuşu' yaralı halde bulundu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan ve nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı olarak bulundu.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sulama kanalı kenarındaki çalılıklarda asılı kalan ve nesli tükenmek üzere olan balaban kuşu yaralı olarak bulundu.



Nusaybin'e bağlı Bahçebaşı Mahallesi'nden geçen Çağ Çağ sulama kanalı kenarındaki ağaç çalılıklarında, ayaklarından asılı halde balaban kuşunu gören vatandaşlar durumu Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, ayağına dolanan olta ipiyle yaralanan kuşu kurtarmak için suya girerek çalılıktaki kuşu kurtardı. İtfaiye Amirliğine getirilen kuşun ayağından yaralı olduğunu ve tedavi edilmek üzere Mardin Büyükşehir Belediyesi Veterinerliğine götürüleceği bildirildi. Balaban kuşunun tedavisinden sonra doğaya bırakılması bekleniyor.

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