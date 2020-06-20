'Nily' uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen ve dedektör köpek Nily'nin kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında şüpheli şahısların kullandığı ve birlikte hareket ettiği tespit edilen 2 araç, Midyat ilçesi girişinde durduruldu. Dedektör köpeği Nily'nin araçlara tepki vermesi üzerine yapılan aramalarda 1 kilo 706 gram kubar ve 333 gram toz olmak üzere toplamda 6 paket halinde 2 kilo 39 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan Bahçelievler Mahallesinde durdurulan araçta, şüpheli hareketlerde bulunan 2 şahsın yapılan kontrollerinde 1 kilo 60 gram eroin elde edildi. Şahısların gerekli işlemler için Midyat Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine getirildiği öğrenildi.