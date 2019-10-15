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Nusaybin belediye başkan ve yardımcıları gözaltına alındı

Mardin’in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin İlçe Belediye eş başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis Üyesi Mehmet Emin Alkan gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesine gelen polis ekipleri binada arama yaptı. Daha sonra Nusaybin Belediye Eş Başkanları Avukat Semire Nergiz ve Ferhat Kut ile Belediye Meclis üyesi Mehmet Emin Alkan'ın evine giden polis ekipleri evlerde arama yaptı. Yapılan aramaların ardından Nergiz, Kut ve Alkan gözaltına alındı.

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