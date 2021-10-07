Nusaybin Belediyespor Kulübü için dayanışma gecesi düzenlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Belediyespor için yardımlaşma ve dayanışma gecesi düzenlendi.

Bir konaklama tesisinde düzenlenen gece, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin'in açılış konuşmasıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ilçede yaptığı tesislere değinen Tekin, daha sonra Nusaybin Belediyespor hakkında bilgi verdi. Gecede konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise, ilçede güzel yatırımların devam ettiğini kaydetti. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Nusaybin Belediyesi işbirliğinde spor anlamında birçok projeye imza attıklarını bildiren Kayabaşı, Nusaybin gençleri, sporcuları ve sporseverleri için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti. Kayabaşı, "Birçok tesis hizmete aldık. Belediye olarak içerisinde voleybol, futbol ve ilk olacak tenis kortu yanı sıra birçok salon sporları yapabileceğimiz alanlar oluşturduk. Çok şükür ki birçok branşta ülke çapında madalya alan sporcularımız var. İnşallah Mart ayı gibi yarı olimpik kapalı yüzme havuzunu bitirmeyi planlıyoruz. Havuzla, sporla temas etmemiş hiçbir Nusaybinli kardeşimizi bırakmayacağız. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile belediyemiz işbirliğinde 1000 kişilik spor salonu yapılacak. Şunu özellikle vurgulamak istiyorum birçok il merkezinde bulunmayan spor salonu Allah'ın izniyle Nusaybin'imize kazandırmış olacağız. İnşallah en yakın zamanda mevcut stadımızı da yenileyeceğiz" dedi.

Sporun sadece bir aktiviteden ibaret olmadığını belirten n altını çizen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kayabaşı, Nusaybin'in tesisleşme anlamında önemli bir süreci geride bıraktığını kaydetti. Tesisleşmeden sonra önemli olanın bu tesisleri dolduracak yavruların buraya yönlendirmek olduğunu bildiren Kayabaşı, "Spor birleştirici güçtür. Yavrularımızın sadece fiziki gelişimine değil disiplin, ahlak ve memleket sevgisi gibi birçok anlamda gelişimlerini sağlıyor. Bizler o yüzden spor üzerinde çok yoğun bir şekilde duruyoruz, duracağız, durmaya devam edeceğiz. Sizlerin burada olmasını çok önemsiyorum. Bu adımınızla Nusaybin için varım, sporumuzu, sporcumuzu desteklemeye hazırız mesajını özellikle aldığımı ifade etmek istiyorum. Bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde konuştu.

Nusaybin Belediyespor Derneği Yardımlaşma ve Dayanışma Gecesine Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Nusaybin Belediyespor Kulüp Başkanı Necmettin Kardaş, STK temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda Nusaybinli sporsever katıldı.