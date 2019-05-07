Nusaybin İpek Yolu'nda iki tır çarpıştı: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesindeki İpek Yolu'nda bulunan araç muayene istasyonu önünde çarpışan iki tırdan birinin kupa bölümü koparak parçalandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin İpek Yolu üzerindeki araç muayene istasyonu önünde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, muayene istasyonundan çıkan tıra çarptı. Kazada istasyondan çıkan tırın kupa bölümü koparak parçalandı. Tırda bulunan sürücü yaralandı.

Kaza sonrası bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan bir kişi kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi'nde tedavi altında alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.