Nusaybin Kaymakamı Emre Yalçın göreve başladı

Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamlığına atanan Emre Yalçın, kente gelerek görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'in Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan'ın Mardin Valiliği hukuk müşavirliği görevine atanması sonrası Nusaybin Kaymakamlığına atanan Muş'un Malazgirt İlçe Kaymakamı Emre Yalçın, kente gelerek görevine başladı. Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Emre Yalçın, Nusaybin Belediye binası girişinde kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra Belediye Başkanlığı makamına geçen Kaymakam Yalçın, müdürlerle tanışarak çalışmaları hakkında brifing aldı.