İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin Kaymakamı Temizkan göreve başladı

Mardin’in Nusaybin ilçesine atanan Kaymakam Emrullah Temizkan görevine başladı.

Mardin'in Nusaybin ilçesine atanan Kaymakam Emrullah Temizkan görevine başladı.


İlçeye gelen Kaymakam Temizkan, belediye binası önünde İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Binbaşı Birkan Kula, Emniyet Müdür Vekili Cem Kesici, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri tarafından karşılandı. Daha sonra Belediye Başkanlığı makamında ilk toplantısını yapan Kaymakam Temizkan, kendisinden önce ilçe Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili görevini yapan Mehmet Balıkçılar'a teşekkür etti. Nusaybin'in tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir kent olduğunu kaydeden Kaymakam Temizkan, "Hizmetlerimizde tüm vatandaşlarımızın, yetimin, yoksulun hakkını gözeterek, bu hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız" dedi.


Kaymakam Temizkan, göreve başlamasından sonra Hükümet Konağı ve belediyedeki müdürlükleri tek tek dolaşarak çalışmalar konusunda bilgi aldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.