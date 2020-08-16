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Nusaybin Kaymakamı Temizkan, Komando Taburunu ziyaret etti

Mardin’in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Emrullah Temizkan, Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.


Nusaybin Jandarma Komando Tabur Komutanlığına gelen Temizkan, Jandarma Binbaşı Dr. Kahraman Gürbüz tarafından karşılandı. Karşılama mangasını selamlayan Temizkan, komutanlığın girişindeki ziyaret defterini imzaladı.


Temizkan daha sonra vatani görevini icra eden Mehmetçikle bir araya geldi.

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