İhlas Haber Ajansı

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Nusaybin polisinden son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen polis ekipleri, son yılların en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde uyuşturucu tacirlerine geçit vermeyen polis ekipleri, son yılların en büyük operasyonlarından birini gerçekleştirdi. 58 kilo 950 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen bir adreste narkotik dedektör köpeği eşliğinde yapılan aramalarda, toplam ağırlığı 58 kilo 950 gram olan esrar maddesi ile 23 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.


Ele geçirilen uyuşturucu maddesi ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adli mercilere sevk edildi. Güvenlik güçlerinin ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarına aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

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