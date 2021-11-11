İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nusaybin polisinden uyuşturucu satıcılarına yönelik narko alan denetimi

Mardin’in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe geneli narko alan denetimlerinde bulundu.

Mardin'in Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ilçe geneli narko alan denetimlerinde bulundu.


Narko alan kapsamından çok sayıda polisin görev aldığı denetimlerde ilçede bulunan park bahçeler, metruk binalar, kafeler, kıraathaneler, inşaat halinde bulunan binalar başta olmak üzere ilçe genelinde uygulamalar yapıldı. Uygulama ve denetimlerde 5 kişi hakkında kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan adli tahkikat işlemi yapıldı. Öte yanda Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu satıcı ve kullanıcılarına yönelik seri operasyonlarını sürdürüyor.


Bu operasyonlar kapsamında son 3 ay içerisinde 60 kişiye uyuşturucu madde kullanmaktan, 7 kişiye de uyuşturucu madde ticareti suçundan adli işlem yapıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.