Nusaybin Ticaret Borsası'ndan Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi

Mardin'in Nusaybin Ticaret Borsası, ilçenin tanıtımı için Türkçe ve İngilizce tanıtım filmi hazırladı. Basın kuruluşlarıyla paylaşılan filmin sosyal medya üzerinden dağıtılmaya ve turizm acentelerine gönderilmesi hedefleniyor.

Nusaybin'in tanıtımı için çalışma başlatan Nusaybin Ticaret Borsası Başkanı Necdet Aktaş, yaklaşık iki ay önce TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri ve turizm acenteleri temsilcilerini ilçede ağırlayarak ilçenin tarihi ve turistik yerlerine gezi düzenledi. Turizm çalışmaları kapsamında iki bölümden oluşan İngilizce alt yazılı bir tanıtım filmi hazırlatan Başkan Aktaş, birinci bölümünde Nusaybin'i, ikinci bölümünde ise 5 yıldızlı hizmet veren Nusaybin Ticaret Borsası faaliyetlerini anlatan tanıtım filmini paylaştı. Türkçe anlatım, İngilizce alt yazılı tanıtım filmini basın kuruluşlarıyla paylaşan Başkan Aktaş, "Nusaybin'in turizm potansiyelini arttırmak için geçtiğimiz aylarda TÜRSAB yönetimini Nusaybin'de ağırladık. Yaptığımız destinasyon çalışmaları sonrası kendi imkanlarımızla ilçemizi yerli ve yabacı ortamlarda tanıtmak için Türkçe anlatımlı, İngilizce alt yazılı bir tanıtım filmi yaptık. Sadece bunlarla yetinmeyeceğiz. Katılacağımız yurt içi ve yurt dışı fuarlarda Nusaybin'in tanıtımı için ayrıca bir stant açacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) oda ve borsaları Nusaybin'de ağırlayıp ilçemizin tanıtımını yapacağız. Nusaybin Ticaret Borsası olarak ilçemizin tüm sorun ve eksikleri ile ilgili çalışmalarımıza devam edeceği” dedi.

Tanıtım filminde, sınır kapısı, inanç parkı çerçevesinde UNESCO Geçici Kabul Listesi'nde yer alan Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi, İpek Yolu, Mor Evgin Manastırı ve şehrin merkezinden çekilmiş görüntüler yan sıra filmin son bölümünde ise Ticaret Borsası Yönetimi ve hizmetleri anlatılıyor.