İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin'da saldırı sonrası gazeteciler tahliye edildi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı’nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden gazetecilere Kamışlı tarafından keskin nişancılarla saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası basın mensupları binadan tahliye edildi.


Barış Pınarı Harekatı'nın 3'üncü gününde Nusaybin ilçesinden Kamışlı'da yaşanan gelişmeleri takip eden basın mensuplarına yönelik keskin nişancılar tarafından saldırı düzenlendi. Terör örgütü PKK/YPG'liler tarafından düzenlenen saldırı sonucu 2 basın mensubu hafif yaralandı. İki kez düzenlenen saldırı sonrası olay yerine gelen güvenlik güçleri, basın mensuplarını bulundukları binadan tahliye etti. Basın mensupları, güvenli bir bölgeye yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.