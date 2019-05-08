Nusaybin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, 7 Mayıs 2019 tarihinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Nusaybin ilçesi Kırsal alanında icra edilen Çınar 101 özel birlik operasyonunda 2 kadın bölücü terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde sonucunda, 2 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Glock marka tabanca, 4 adet el bombası, 7 adet Kaleşnikof şarjörü, 2 adet tabanca şarjörü, 195 adet 7,65 Kaleşnikof fişeği, 30 adet 9 milimetre fişek, 2 adet sırt çantası, 1 adet el telsizi, 2 adet ses kayıt cihazı, 1 adet radyo ele geçirilmiştir. Ele geçen malzemelere incelenmek üzere el konulmuş olup, vatandaşlarımızın da desteğiyle, huzur ve güvenliğin sağlanması maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceği kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.