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Nusaybin'de ambulans ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile minibüsün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Cizre Devlet Hastanesinden aldığı hastayı Kızıltepe'ye götüren ambulans, Nusaybin İpekyolu'nda Midyat kavşağında minibüsle çarpıştı. Kazada minibüste bulunan Beşir Bakır, Fahrettin Demirel ve Hamdin Alkan yaralandı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi ile ambulansta bulunan hasta Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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