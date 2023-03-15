Nusaybin'de belediyenin çalışmaları yetersiz kaldı, vatandaş isyan etti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarına rağmen belediye rögarların temizliğinde yetersiz kalınca sokak ve caddeler göle döndü.

Nusaybin'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü. Sokak ve caddeleri su basan ilçede araçlar güçlükle ilerleyebilirken, ekiplerin yetersiz kalması nedeniyle tıkanan rögarlar taştı. Yağmur öncesinde rögarların temizlenmesi gerektiğini belirten İdris Oğuz adlı vatandaş, “Yazın ortasındayız, rögarlar kapanıyor, yollar su altında kalıyor” dedi.

Rögar kapaklarında sorunlar olduğunu söyleyen Abdulvahap Alkan ise, “Olan rögar kapakları hem uygun değil, hem bazı yerlerde çalınmış hem de tıkanmış. Bunlar son derece sıkıntılı bir durum. Yağmurdan dolayı çok tıkanıklık var. Bir an önce sorunların halledilmesi lazım” diye konuştu.