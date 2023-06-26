Nusaybin'de bir evin deposunda traktör ile 30 ton saman kül oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi Girmeli köyünde bir evin deposunda çıkan yangın sonucu yaklaşık 30 ton saman ile bir traktör küle döndü.

Nusaybin'e bağlı Girmeli köyünde gece saatlerinde bir evinde deposunda henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Meydana gelen yangında bir traktör ve 30 ton saman kül oldu.

Polis kundaklama şüphesi üzerine olay ile ilgili inceleme başlattı.