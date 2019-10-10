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Nusaybin'de bir siteye havan topu düştü: 1 ölü, 7 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir siteye havan topu düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.


Nusaybin ilçesine Kamışlı kentinden PKK/YPG'li teröristler tarafından havan topu atıldı. Atılan havan topu ilçede bulunan bir siteye isabet etti. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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