Nusaybin'de bulunan patlayıcılar imha edildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör mağdurların yeni konutların yapıldığı bölgede bulunan el yapımı patlayıcılar imha edildi.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin'de yeni konutlarının yapıldığı bölgede çalışma yapan işçiler tarafından el yapımı patlayıcılar bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Patlayıcılar, uzmanlar tarafından bulundukları yerden alınarak, Suriye sınırına yakınındaki Mor Yakup Mahallesi'nde bulunan patlayıcı imha merkezinde kontrollü bir şekilde imha edildi.