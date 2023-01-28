İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nusaybin'de çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Mardin’in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi.



Yangın, Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dılgeş Sokak'ta meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.