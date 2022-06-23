Nusaybin'de devrilen motosiklette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklette 1 kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nusaybin İpek Yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde Ziver Kart'ın (54) kullandığı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Ziver Kart, eşi Seve Kart ve kızı Naime Kart yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılara yapılan ilk müdahaleden sonra durumu ağır olan Ziver Kart Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ziver Kart hayatını kaybetti. Kart'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Yaralı eşi ve kızının tedavisi ise Nusaybin Devlet Hastanesinde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.