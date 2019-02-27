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Nusaybin'de dijital elektrik panosu yakıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde bulunan Devrim Mahallesi’nde kurulan dijital elektrik panosu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Devrim Mahallesi'nde kurulan dijital elektrik panosu, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildi.


Alınan bilgilere göre, elektrik sayaçları için Devrim Mahallesi Vadi-Turgut Reis sokağına konulan dijital elektrik panosu akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakıldı. Yangını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Sokağa gelen itfaiye ekipleri yanan panoyu söndürdü.


Henüz açılmayan pano kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri soruşturma başlattı.

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