Nusaybin'de E-Sınav Merkezi açıldı

Nusaybin'de Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan E-Sınav Merkezi faaliyete girdi.

Kaymakam Bülent Pekdemir İlkokulu ek binasında kurulan E-Sınav Merkezi'nin açılışına katılan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, Şube Müdürleri, Okul Müdürü Hakkı Korkut ve Okul Müdürleri tarafından karşılandı.

Daha sonra E-Sınav Merkezi'ndeki E-Sınav Uygulama Sınıfını ziyaret eden Kaymakam Kayabaşı, deneme sınavında denetimlerde bulunarak çalışmalar hakkında İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin'den bilgi aldı.

Nusaybin'in her geçen gün birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da geliştiğini ifade eden Kaymakam Kayabaşı, E-Sınav Merkezi'nin kurulmasıyla birlikte tüm E-Sınavların ilçemizde gönül rahatlığıyla yapılabileceğini ifade etti.