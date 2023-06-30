Nusaybin'de evin deposunda yangın

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangında, depodaki malzemeler kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Barış Mahallesi Seyithan Sokak'ta bir evin deposundan saat 16.30 sularında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürürken 1 adet elektrikli motosiklet, 1 bebek arabası ve 1.5 ton kömür kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.