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Nusaybin'de foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde foseptik çukuruna düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde foseptik çukuruna düşerek mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin iki saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.


Nusaybin'e bağlı Günebakan Mahallesi'nde oturan Şiyar Kut, sabah saatlerinde otlaması için ineğini mahallenin merasına bıraktı. İneğin akşam geri dönmemesi üzerine Şiyar Kut ve mahalle sakinleri ineği aramaya çıktı. Arama sırasında foseptik çukurundan gelen sesler üzerine inek bulundu. Kendi imkanlarıyla ineği çıkaramayan mahalle sakinleri Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiyesine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye arama-kurtarma ve iş makinelerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonrası inek bulunduğu çukurdan çıkarıldı.


Kut ve mahalle sakinleri ineği sağ salim çıkaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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