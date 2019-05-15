İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin'de gençlik yürüyüşü yapıldı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlik yürüyüşü yapıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlik yürüyüşü yapıldı.


İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen gençlik yürüyüşü Cumhuriyet İlkokulu yanından başladı. Tüm liselerin katıldığı yürüyüş korteji Cumhuriyet Meydanı'nda sonra erdi.


Daha sonra İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'ın okunmasından sonra program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.