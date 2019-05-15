Nusaybin'de gençlik yürüyüşü yapıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençlik yürüyüşü yapıldı.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen gençlik yürüyüşü Cumhuriyet İlkokulu yanından başladı. Tüm liselerin katıldığı yürüyüş korteji Cumhuriyet Meydanı'nda sonra erdi.

Daha sonra İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı'ın okunmasından sonra program sona erdi.