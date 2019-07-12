İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nusaybin'de gölete giren amca çocukları boğuldu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde gölete giren 8 ve 10 yaşındaki amca çocukları boğularak hayatını kaybetti.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde gölete giren 8 ve 10 yaşındaki amca çocukları boğularak hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre, Nusaybin'e bağlı Balaban Mahallesi yakınlarında bulunan gölete giren amca çocukları Furkan Akıncı (10) ve Abdurrahman Akıncı (8) boğuldu. Çocukların göletten çıkamadığını gören diğer çocuklar ise ailelerine haber verdi.


Olayın duyulması üzerine sağlık ve jandarma ekiplerine haber verilirken, mahallede yüzme bilen vatandaşlar da çocukları gölette aradı.


Nusaybin İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Fatih Yıldırmaz'ın bizzat katıldığı arama çalışmaları sonucunda önce Furkan Akıncı'nın, yaklaşık 45 dakika sonra Abdurrahman Akıncı'nın cesetlerine ulaşıldı.


Çocukların cesedi otopsi yapılmak üzere Nusaybin Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.