Nusaybin'de hafif ticari araç karşı şeride geçti: 1 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, karşı şeride geçerek kaza yaptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Nusaybin ilçesi İpekyolu stadyum mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, dün gece sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç karşı şeride geçti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.