Nusaybin'de hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sularında Nusaybin ilçesi Beyazsu çıkışı 3. kilometrede meydana geldi. Alınan bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.