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Nusaybin'de hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, son günlerde ilçede artan hırsızlık ihbarları üzerine Nusaybin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı. İlçedeki MOBESE ve güvenlik kameralarından hırsızlık yapılan bölgeleri kontrol eden ekipler, şüphelendikleri şahısları takibe aldı. Çalışmada, 4 kişi gözaltına alınırken, şahıslardan 3'ünün çaldıkları tüfeği satmaya çalışırken suçüstü yakalandığı öğrenildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda da 1 adet çalıntı tüfek ve 55 fişek ile hırsızlıkta kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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