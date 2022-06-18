Nusaybin'de ilk defa YKS yapıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Mardin'in Nusaybin ilçesinde ilk defa YKS yapıldı.

ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmeler sonucundan Nusaybin'de ilk defa Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yapıldı. ÖSYM görevlileri tarafından belirlenen 22 okulda 20'si engelli 3 bin 202 kız ve 2 bin 869 erkek aday olmak üzere 6 bin 71 aday sınava girdi. Sabah erken saatlerden itibaren belirlenen sınav merkezlerine gelen adaylar, okul girişlerinde yapılan kontrollerden sonra sınava alındılar. Adayların sınav salonlarına girmesi saat 10:00 itibariyle tüm sınav merkezlerin bahçeleri boşaltılarak giriş kapıları kapandı. Adaylar sınavda ter dökerken aileleri ise okul önlerinde buldukları gölgelik yerlerde çocuklarının sınavdan çıkışlarını bekledi.

YKS'nın ilk defa Nusaybin'de yapılmasından dolayı mutlu olduklarını dile getiren öğrenci ve veliler, yıllardır sınav günü başka il ve ilçelere gitmenin stresinde yaşadıklarını söyledi. Vedat Cindioğlu, "Nusaybin'de ilk defa sınavın yapılacağının sevincini yaşıyoruz. Daha önce öğrencilerimiz buradan Mardin'e başka il ve ilçelere gidiyorlardı. Bu ilk defa sınav burada yapılıyor. Öğrencilerimiz stresten uzak bir sınava giriyorlar. YKS'nın Nusaybin'de yapılması için büyük çaba gösteren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız Ömer Özel'e de teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada ilçede ilk defa yapılan YKS'nın sorunsuz şekilde yapılması için Nusaybin Kaymakamlığı günler öncesinden önlemler aldı. Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ercan Kayabaşı'nın talimatı ile ilçede iki boyunca öğrencilerin olumsuz şekilde etkilenmemeleri için okul civarlarındaki inşaatlarda çalışılmaması, civardaki bina sakinlerinin ses çıkarmaması, görevlilerin dışında okul avlularında dolaşılmaması, düğün, sünnet gibi kutlamalarda konvoy halinde korna çalarak şehir içinde gürültü yapılmaması ve tüm araçların öğrencilere yardımcı olması gibi kararlar uygulamaya konuldu.

Sınavın başlaması ile birlikte İlçe Emniyet Müdürü Erhan Koç ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin ile birlikte sınav merkezlerinin çevresini dolaşan Kayabaşı, okul çevrelerinde bulunan ailelerin heyecanına ortak oldu. Ailelerle bir süre sohbet eden Kayabaşı, çocuklarına da başarılar diledi.

Nusaybin Meslek Yüksekokulunda kurulan ÖSYM İlçe Koordinasyon Merkezini de ziyaret ederek sınavın genel durumu hakkından Doç. Dr. Ahmet Gemi'den bilgi alan Kaymakam Kayabaşı, ilçe ilk defa yapılan YKS'de hiçbir aksaklığın yaşanmadığını açıkladı. Kayabaşı, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da Nusaybinlilere teşekkür etti.